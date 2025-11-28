La trop longue disette de Chelsea contre Arsenal à Stamford Bridge
Les Blues auront-ils l’antidote ?
Après une bouillante semaine de Ligue des champions, le derby de Londres entre Chelsea et Arsenal devrait avoir une saveur similaire dimanche à Stamford Bridge. Tout d’abord parce que les deux clubs londoniens sont, avec Aston Villa, les seuls parmi les représentants anglais à avoir gagné en Coupe d’Europe cette semaine.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
