Éric Roy a trouvé ses joueurs « faibles »

Tonnerre sur Brest.

Toujours sur courant alternatif en Ligue 1, le Stade brestois ne trouve décidément pas la clé hors de ses bases, preuve en est son nouveau revers à Angers (2-0), pourtant relégable avant la rencontre, ce dimanche. En conférence de presse, Éric Roy a exprimé son désarroi suite à la prestation de ses hommes , sans chercher à se réfugier derrière la kyrielle d’absents pour cause de blessure : « Ça ne me met pas en colère, mais ça me déçoit. On s’est souvent tiré une balle dans le pied. C’est marrant, la première phrase de ma causerie, c’était : ce soir, on a envie d’entretenir la dynamique. Je ne vous demande qu’une chose, c’est d’être à notre niveau. Et on ne l’a largement pas été. Un ou deux joueurs ont fait leur match, trop étaient en deçà de leur niveau. Collectivement, tu baisses clairement d’un cran quand tes joueurs sont faibles . Techniquement et dans l’engagement, on était largement en dessous ce que l’on est capables de faire. En plus, je n’ai pas trouvé de réaction. C’est décevant, parce que c’était certainement le match le plus important du mois , parce qu’il nous permettait de nous repositionner dans ce championnat où on a envie d’exister. Si on joue comme ça, on va certainement devoir se battre jusqu’à la fin pour se maintenir. » …

AL pour SOFOOT.com