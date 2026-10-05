Eric Gerets a quitté l’OM parce qu’il avait besoin d’argent ?
Il est resté moins de deux saisons à l’OM mais il est régulièrement cité comme un des coachs les plus légendaires du club marseillais. Eric Gerets , c’était spectaculaire sur le terrain mais aussi en dehors avec des déclarations et des attitudes bien offensives sur ses joueurs et ses dirigeants. Et ce qui fait peut-être sa légende, c’est aussi son départ énigmatique, qu’aucun supporter n’a vraiment compris sur le coup .
Rappel des faits : en 2007, il arrive à l’automne dans un OM relégable qu’il emmène au podium. Pour son deuxième exercice, il est à la lutte pour le titre avec le Bordeaux de Laurent Blanc. Mais voilà, dès le mois de mars, il annonce qu’il va quitter l’OM pour signer à Al-Hilal . Le happy end n’existe pas, ce sont les Girondins et Gourcuff qui vont soulever Hexagoal, et le Belge part tête basse. Mais pourquoi donc ?…
RC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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