Eric Gerets a quitté l’OM parce qu’il avait besoin d’argent ?

Il est resté moins de deux saisons à l’OM mais il est régulièrement cité comme un des coachs les plus légendaires du club marseillais. Eric Gerets , c’était spectaculaire sur le terrain mais aussi en dehors avec des déclarations et des attitudes bien offensives sur ses joueurs et ses dirigeants. Et ce qui fait peut-être sa légende, c’est aussi son départ énigmatique, qu’aucun supporter n’a vraiment compris sur le coup .

Rappel des faits : en 2007, il arrive à l’automne dans un OM relégable qu’il emmène au podium. Pour son deuxième exercice, il est à la lutte pour le titre avec le Bordeaux de Laurent Blanc. Mais voilà, dès le mois de mars, il annonce qu’il va quitter l’OM pour signer à Al-Hilal . Le happy end n’existe pas, ce sont les Girondins et Gourcuff qui vont soulever Hexagoal, et le Belge part tête basse. Mais pourquoi donc ?…

RC pour SOFOOT.com