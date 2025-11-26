 Aller au contenu principal
Eric García très critique contre son équipe après la défaite du Barça
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 15:47

Eric García très critique contre son équipe après la défaite du Barça

Eric García très critique contre son équipe après la défaite du Barça

Barcelo-drame.

Le FC Barcelone s’est lourdement incliné contre Chelsea à Stamford Bridge lors de la 5 e journée de phase de groupe de Ligue des champions (3-0). Une défaite qui a laissé des traces, sur le plan comptable mais aussi chez Eric García .…

VM pour SOFOOT.com

