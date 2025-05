Eric García : « Pour moi, on est la meilleure équipe »

Quelle soirée.

Meneur de la révolte du Barça ce mardi soir en marquant le but du 1-2 contre l’Inter Milan, le Barcelonais Eric García est ensuite tombé sur l’énorme Yann Sommer, comme son équipe, et ne verra pas la finale de Ligue des champions. Il n’a pas pu retenir son amertume à la fin du match. Au micro du diffuseur Canal +, il a réagi, d’abord prosaïque : « Je pense que c’est un match où il y a eu beaucoup de hauts et de bas. [..] C’est dur, on a été en prolongation, ils ont marqué, et c’était très difficile de revenir. » …

UL pour SOFOOT.com