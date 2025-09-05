 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eric Dier compare Monaco au Sporting de Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 05/09/2025 à 12:52

Eric Dier compare Monaco au Sporting de Cristiano Ronaldo

Eric Dier compare Monaco au Sporting de Cristiano Ronaldo

Une comparaison venue Dier.

Absent de la liste de l’Angleterre concoctée par Thomas Tuchel, le nouveau défenseur de l’AS Monaco Eric Dier a reçu le Telegraph sur le Rocher. En plus d’évoquer sa déception de ne plus être appelé chez les Three Lions , l’Anglais, arrivé cet été à l’ASM après une saison et demi au Bayern Munich, a discuté de ses débuts avec le club de la Principauté.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
