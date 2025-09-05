Eric Dier compare Monaco au Sporting de Cristiano Ronaldo
Une comparaison venue Dier.
Absent de la liste de l’Angleterre concoctée par Thomas Tuchel, le nouveau défenseur de l’AS Monaco Eric Dier a reçu le Telegraph sur le Rocher. En plus d’évoquer sa déception de ne plus être appelé chez les Three Lions , l’Anglais, arrivé cet été à l’ASM après une saison et demi au Bayern Munich, a discuté de ses débuts avec le club de la Principauté. …
MBC pour SOFOOT.com
