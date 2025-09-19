Éric Cantona appelle les instances du foot à suspendre Israël

Après le gouvernement espagnol, c’est désormais l’ancien attaquant de Manchester, Éric Cantona, qui s’oppose à la participation d’Israël aux compétitions européennes et internationales. Aperçu lors du concert « Together for Palestine » organisé à Londres ce mercredi, l’ancien international français a pris la parole à ce sujet : « Je sais que le football international est plus que du sport. C’est culturel, c’est politique, c’est du soft power, dans le sens où un pays se représente sur une scène mondiale. Le moment est venu de suspendre Israël de ce privilège. »

SF pour SOFOOT.com