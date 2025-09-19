Éric Cantona appelle les instances du foot à suspendre Israël
Après le gouvernement espagnol, c’est désormais l’ancien attaquant de Manchester, Éric Cantona, qui s’oppose à la participation d’Israël aux compétitions européennes et internationales. Aperçu lors du concert « Together for Palestine » organisé à Londres ce mercredi, l’ancien international français a pris la parole à ce sujet : « Je sais que le football international est plus que du sport. C’est culturel, c’est politique, c’est du soft power, dans le sens où un pays se représente sur une scène mondiale. Le moment est venu de suspendre Israël de ce privilège. »
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer