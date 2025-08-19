Éric Bailly rebondit chez un promu en Liga
Un sacré duel de blessés avec Santi Cazorla.
L’Espagne colle décidément à la peau d’Éric Bailly. Après l’Espaynol Barcelone et Villarreal, à deux reprises, l’Ivoirien a rejoint son troisième club espagnol ce mardi. Le défenseur central s’est engagé avec le Real Oviedo pour deux saisons .…
