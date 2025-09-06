 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Équipe de France : forfait, Désiré Doué quitte le rassemblement
information fournie par So Foot 06/09/2025 à 12:54

Équipe de France : forfait, Désiré Doué quitte le rassemblement

Équipe de France : forfait, Désiré Doué quitte le rassemblement

L’infirmerie parisienne ne va pas chômer.

Ce vendredi soir, Désiré Doué a été victime d’un coup au mollet droit contre l’Ukraine (0-2), à l’occasion de la première journée de qualifications à la Coupe du monde 2026 dans le groupe D. Sorti à la mi-temps, l’attaquant de l’équipe de France est finalement forfait pour la réception de l’Islande mardi prochain au Parc des Princes et quitte le rassemblement des Bleus . Doué rejoint ainsi Ousmane Dembélé, quant à lui touché à la cuisse droite (qui l’avait d’ailleurs remplacé face à l’Ukraine), également forfait mardi.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank