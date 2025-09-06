Équipe de France : forfait, Désiré Doué quitte le rassemblement

L’infirmerie parisienne ne va pas chômer.

Ce vendredi soir, Désiré Doué a été victime d’un coup au mollet droit contre l’Ukraine (0-2), à l’occasion de la première journée de qualifications à la Coupe du monde 2026 dans le groupe D. Sorti à la mi-temps, l’attaquant de l’équipe de France est finalement forfait pour la réception de l’Islande mardi prochain au Parc des Princes et quitte le rassemblement des Bleus . Doué rejoint ainsi Ousmane Dembélé, quant à lui touché à la cuisse droite (qui l’avait d’ailleurs remplacé face à l’Ukraine), également forfait mardi.…

AB pour SOFOOT.com