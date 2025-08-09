Enzo Millot en Arabie saoudite : c’est fait
L’avion a été détourné.
On l’attendait, c’est désormais officiel. Contre une indemnité de 28 millions d’euros, Enzo Millot s’est engagé pour trois ans avec le club saoudien d’Al Ahli. Le club de Djeddah l’a annoncé ce samedi soir avec une vidéo piquante venue rappeler que l’international espoir français, médaillé d’argent aux derniers Jeux olympiques avec les Bleuets, était tout proche de signer à l’Atlético de Madrid.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
