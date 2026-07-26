Enzo Le Fée s'illustre dans un numéro de soliste contre Liverpool

Le Fée crochète. Alors que Sunderland effectue son stage de pré-saison à Nashville, les supporters des Black Cats ont eu la confirmation qu’ils pourraient compter sur leur frenchie Enzo Le Fée pour l’exercice à venir, lequel s’annonce déjà historique avec une qualification validée en Ligue Europa, un an seulement après la promotion du club en Premier League.

Enzo solo

Face à Liverpool, le Lorientais de 26 ans a profité d’une contre-attaque pour remonter seul toute la moitié de terrain adverse, avant de déclencher une frappe du gauche qui a terminé sa course dans la lucarne opposée de Giorgi Mamardashvili.…

JD pour SOFOOT.com