Enzo Crivelli file vers une destination de rêve
Un très joli cou.
Vous souhaitez vous envoler vers une destination où le pays est pacifique jusqu’à la moelle et ou les femmes sont traitées d’égal à égal avec les hommes ? Alors l’Iran est fait pour vous. Wissam Ben Yedder a dû faire passer le mot puisqu’un autre ancien de Ligue 1 va désormais fouler la pelouse du Sepahan . Enzo Crivelli s’est engagé avec le club iranien jusqu’en 2027.…
RFP pour SOFOOT.com
