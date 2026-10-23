Envoyé à Manchester United, Antonio Conte joue la montre

Le lion ne s’associe pas avec le cafard. Sans poste depuis son départ du Napoli cet été, Antonio Conte dément la rumeur l’envoyant à Manchester United pour prendre la relève de Michael Carrick , dans le pétrin depuis le début de saison. Dans une double story Instagram en italien et en anglais, l’ancien sélectionneur italien annonce qu’il prendra le temps de choisir sa prochaine destination…

Il ne se pressera pas

Après Chelsea et Tottenham , viendra-t-il chez les Red Devils ? Il dément, pour l’instant : « Suite aux récents articles de presse en Italie et à l’étranger, j’estime qu’il convient de clarifier ma position. Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais il n’y a actuellement aucune négociation à un stade avancé. Après une période merveilleuse et couronnée de succès à la tête de Naples, je prendrai le temps nécessaire pour réfléchir à la manière et au moment de revenir à un poste d’entraîneur. Ce sera une décision mûrement réfléchie, que je prendrai lorsque j’estimerai que les conditions sont réunies . » …

LT pour SOFOOT.com