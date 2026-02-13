 Aller au contenu principal
Environ 3.000 prisonniers du groupe EI ont été transférés vers l'Irak depuis la Syrie-ministre
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 14:24

(Actualisé avec détails sur les relations US/Irak)

Quelques 3.000 prisonniers appartenant à l'organisation État islamique (EI) ont jusqu'à présent été transférés des prisons syriennes vers l'Irak, a déclaré vendredi le ministre irakien des Affaires étrangères.

S'exprimant dans une longue interview accordée à Reuters en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, Fouad Houssein a déclaré que le transfert des prisonniers se poursuivait et que Bagdad était en pourparlers avec certains pays pour prochainement rapatrier les détenus dans leurs pays d'origine.

"Je pense qu'environ 3.000 ont déjà été transférés dans des prisons irakiennes. Le processus a donc commencé et nous le poursuivons", a déclaré Fouad Houssein.

Le groupe État islamique a occupé de vastes zones de la Syrie et de l'Irak en 2014 avant d'être chassé par une coalition menée par les États-Unis en 2019. Nombre de ses combattants ont été arrêtés, même si des vestiges du groupe militant subsistent.

L'armée américaine a déclaré le 21 janvier qu'elle avait commencé à transférer les détenus et qu'elle prévoyait de déplacer quelque 7.000 combattants.

L'accord d'intégration conclu le mois dernier entre les Kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS), membres de la coalition internationale contre le groupe État islamique, et Damas a semé le doute quant à la sécurité des prisons et camps remplis de combattants islamistes.

Fouad Houssein a déclaré que des discussions avaient été engagées entre Bagdad et certains pays arabes et musulmans afin qu'ils reprennent leurs ressortissants.

Il a souligné que les pays européens restaient hésitants, leurs systèmes juridiques pouvant potentiellement permettre aux combattants de sortir plus tôt de prison.

"Nous avons également entamé des discussions avec certains pays afin qu'ils nous apportent un soutien financier, car si ces milliers de terroristes restent en Irak pendant longtemps, cela représente un risque très important pour la sécurité, et nous avons donc besoin du soutien de différents pays", a-t-il déclaré.

Le ministre irakien a également averti qu'il y avait eu une recrudescence des activités du groupe État islamique en Syrie après l'offensive du gouvernement syrien contre les FDS.

"En ce qui concerne les activités de l'EI en Syrie, nous sommes très inquiets car ils se trouvent de l'autre côté de la frontière et sont devenus très actifs récemment", a-t-il dit.

"Je pense que cela est lié au conflit récent entre les Forces démocratiques syriennes et l'administration syrienne ou l'armée syrienne. Parallèlement, de nombreuses personnes adhèrent à cette idéologie en Syrie", a-t-il jugé.

PRENDRE AU SÉRIEUX LES MESSAGES DES ÉTATS-UNIS

Alors que les États-Unis aident l'Irak à gérer la question des prisonniers islamistes, Fouad Hussein a reconnu que certaines tensions existaient malgré des relations globalement bonnes.

En janvier, le président américain Donald Trump a averti l'Irak que si l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, soutenu par l'Iran, était choisi pour reprendre ses fonctions, Washington ne viendrait plus en aide à Bagdad.

"Il s'agit d'une question interne", a déclaré Fouad Hussein lorsqu'il a été interrogé sur les commentaires de Donald Trump.

"Nous essayons de régler ce problème. Bien sûr, nous prenons très au sérieux tous les signaux envoyés par Washington, mais nous allons nous en occuper."

Il a ajouté que les troupes américaines devaient toujours se retirer de l'Irak d'ici la fin de 2026.

(Reportage John Irish ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Syrie
