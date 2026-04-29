 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Entretien téléphonique Poutine-Trump sur l'Iran, l'Ukraine, dit le Kremlin
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 19:32

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump, a fait savoir mercredi le Kremlin, évoquant une discussion "amicale" d'une heure et demie durant laquelle les deux dirigeants ont discuté de l'Iran et d'une issue au conflit en Ukraine.

(Vladimir Soldatkin; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
Donald Trump
Vladimir Poutine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 29 avril 20:08

    Un congrès entre déclencheurs de guerres qui ont surestimé leur armée...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank