Entretien téléphonique Poutine-Trump sur l'Iran, l'Ukraine, dit le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump, a fait savoir mercredi le Kremlin, évoquant une discussion "amicale" d'une heure et demie durant laquelle les deux dirigeants ont discuté de l'Iran et d'une issue au conflit en Ukraine.
(Vladimir Soldatkin; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)
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