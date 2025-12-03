L’euphorie de Fontenay-le-Comte qui va défier le PSG en Coupe de France

Le Fabuleux Destin de Vendée Fontenay.

Thomas Brémond, 25 ans, menuisier-charpentier et défenseur central du Vendée Fontenay Foot , s’apprête à défier avec ses camarades le Paris Saint-Germain en 32 es de finale de Coupe de France. Dans des propos relayés par Le Parisien mardi, il raconte l’émotion folle vécue par son équipe après ce tirage au sort qui ressemble à un gros jackpot. « Il y a eu une explosion de joie, on se prenait dans les bras en exultant, c’était dingue. Une heure avant durant l’entraînement, on se disait : imagine si on tombe sur le PSG, ce serait incroyable… » …

CM pour SOFOOT.com