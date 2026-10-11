 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enrique et Digne peu loquaces sur le sujet des lycéens
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 09:25

Ajouter Boursorama à vos sources

Enrique et Digne peu loquaces sur le sujet des lycéens

Enrique et Digne peu loquaces sur le sujet des lycéens

Des acteurs du foot policés. Face au Mans ce samedi soir, une banderole « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste » – a été déployée dans le virage Auteuil du Parc des Princes vers la demi-heure de jeu. La sécurité du stade, et donc du PSG, est immédiatement intervenue pour la retirer.

Le message en soutien au mouvement lycéen réprimé par les forces de l’ordre depuis plusieurs jours fut de nouveau visible un court instant avant d’être à nouveau censuré. Cette situation a conduit une partie de la tribune et du Collectif Ultras Paris (CUP) à se retirer dans les coursives en signe de protestation.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une drôle de scène en Arabie saoudite
    Une drôle de scène en Arabie saoudite
    information fournie par So Foot 11.10.2026 10:53 

    Adversaires pour un soir, mais amis pour la vie. Ce samedi soir, Al Hilal recevait Al Ittihad en Saudi Pro League. Un match synonyme de retrouvailles entre les deux demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Yassine Bounou, portier d’Al Hilal, et ... Lire la suite

  • Ajorque candidat à l'équipe de France ?
    Ajorque candidat à l'équipe de France ?
    information fournie par So Foot 11.10.2026 10:39 

    Zizou regarde-t-il le multiplex Ligue 1 du samedi soir ? Buteur et passeur lors de la victoire éclatante de Brest contre Angers samedi soir (5-1), Ludovic Ajorque brille en ce début de saison. Au micro de Ligue 1+ après la rencontre, son entraîneur Julien Lachuer ... Lire la suite

  • Le délicieux coup franc d'Antoine Griezmann
    Le délicieux coup franc d'Antoine Griezmann
    information fournie par So Foot 11.10.2026 10:16 

    « En attaque, en défense, Antoine Griezmann. Même sur coup franc Antoine Griezmann.» Le rêve américain continue pour la nouvelle coqueluche d’Orlando. Face à Colombus Crew dans la nuit de samedi à dimanche, le champion du monde 2018 a inscrit un délicieux coup ... Lire la suite

  • Vinícius réagit à son tirage de cheveux
    Vinícius réagit à son tirage de cheveux
    information fournie par So Foot 11.10.2026 09:52 

    Tirer au but > >> Tirer les cheveux. Du paradis à l’enfer, c’est ce qu’a écrit le média barcelonais La Vanguardia après l’expulsion invraisemblable de Vinícius Júnior contre Villarreal samedi soir. Entré en jeu en début de seconde période après quelques

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank