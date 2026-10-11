Enrique et Digne peu loquaces sur le sujet des lycéens

Des acteurs du foot policés. Face au Mans ce samedi soir, une banderole « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste » – a été déployée dans le virage Auteuil du Parc des Princes vers la demi-heure de jeu. La sécurité du stade, et donc du PSG, est immédiatement intervenue pour la retirer.

Le message en soutien au mouvement lycéen réprimé par les forces de l’ordre depuis plusieurs jours fut de nouveau visible un court instant avant d’être à nouveau censuré. Cette situation a conduit une partie de la tribune et du Collectif Ultras Paris (CUP) à se retirer dans les coursives en signe de protestation. …

MBC pour SOFOOT.com