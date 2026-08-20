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Enquête pour cyberharcèlement et menace de mort ciblant Gisèle Journo, proche de Lena Situations
information fournie par AFP 20/08/2026 à 15:20
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Gisèle Journo, agente d'influenceurs proche de Lena Situations, subit des attaques en ligne "antisémites", dénoncent ses avocats, et une enquête pour cyberharcèlement et menace de mort a été ouverte, ( AFP / Martin LELIEVRE )

Gisèle Journo, agente d'influenceurs proche de Lena Situations, subit des attaques en ligne "antisémites", dénoncent ses avocats, et une enquête pour cyberharcèlement et menace de mort a été ouverte, ( AFP / Martin LELIEVRE )

Gisèle Journo, agente d'influenceurs proche de Lena Situations, subit des attaques en ligne "antisémites", dénoncent ses avocats, et une enquête pour cyberharcèlement et menace de mort a été ouverte, indique jeudi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet a confié les investigations à la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes (BRDP), précise le ministère public.

L'enquête préliminaire vise le "harcèlement moral d'une personne au moyen d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique" ainsi que la "menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet", tous deux "commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion".

Les investigations "menées sur les posts susceptibles de constituer une infraction pénale sont en cours, notamment pour en identifier les auteurs", développe le parquet.

"Mes clients font aujourd'hui l'objet d'une campagne de cyberharcèlement d'une ampleur particulièrement préoccupante, mêlant menaces de mort, injures à caractère antisémite et sexiste et appels à la haine", explique à l'AFP Karen Noblinski, avocate de Gisèle Journo et de Gisèle Paris, nom de son agence d'accompagnement d'influenceurs.

L'avocate, aux côtés de Mes David Smadja et Julie Jacob, relève des messages tels que: "Mourrez bande de sionistes", "Vous serez chassés, traqués, tabassés", "A la douche vulgaire insecte".

Tout part d'internautes (la plainte est contre X) reprochant à Gisèle Journo des republications sur ses réseaux personnels, notamment "d'une vidéo montrant un soldat israélien -il s'agirait en réalité d'un hommage rendu au mari d'une de ses amies qui venait de décéder", relate Le Point, qui a révélé l'affaire. La plaignante "est également accusée d'avoir partagé une vidéo du concert d'Omer Adam", chanteur israélien, selon l'hebdomadaire.

L'agence Gisèle Paris assure sur Instagram ne "jamais" avoir "soutenu ni cautionné la mort de civils palestiniens".

"Le boycott s'impose", a publié Rima Hassan sur Instagram (plus d'un million de followers) dans un post postérieur à la première plainte de Gisèle Journo.

L'eurodéputée LFI, voix propalestinienne, écrit que Gisèle Journo a "à plusieurs reprises, relayé et soutenu du contenu de l'armée israélienne en plein génocide". Un post liké par Lena Situations, alors que Gisèle Journo figure parmi la bande de célèbres influenceurs filmés par la créatrice de contenus (près de cinq millions de followers sur Instagram), au début de l'été sur l'île de Ré. Gisèle Journo a depuis été floutée sur les vidéos de Sundy Jules, influenceur présent sur l'île.

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