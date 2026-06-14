ENQUÊTE-Football/Coupe du monde-Critiqué et sous pression, Kylian Mbappé retrouve son terrain de prédilection

* Kylian Mbappé fait l'objet de critiques concernant son leadership et ses performances en club

* Ses coéquipiers estiment que ces critiques sont injustes

* Kylian Mbappé est sur le point de battre des records de buts en Coupe du monde

par Julien Pretot

Kylian Mbappé aborde le match d'ouverture de la Coupe du monde contre le Sénégal mardi, alors que les interrogations fusent à son sujet après une saison qui a placé la plus grande star du football français sous une pression énorme.

Le capitaine de l'équipe de France n'a pas marqué lors des matches de préparation contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord et a terminé la saison au Real Madrid sans remporter de trophée, bien qu'il ait terminé meilleur buteur de la Liga.

Ses performances, son leadership et son comportement en dehors du terrain font régulièrement l'objet de discussions depuis que le Real Madrid a échoué tant en Ligue des champions que dans la course au titre national.

Kylian Mbappé a également été la cible de critiques sur son leadership depuis sa prise de fonction comme capitaine, en remplacement d'Hugo Lloris en 2023. Parmi ceux doutant qu'il soit l'homme idéal pour mener l'équipe de France figure Frank Leboeuf, champion du monde 1998.

Pourtant, au sein du camp français, le soutien à Kylian Mbappé semble inébranlable.

Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or, qui s'est imposé comme l'une des figures les plus influentes de l'équipe, a affirmé que les critiques adressées à son coéquipier de longue date et ami proche étaient allées trop loin.

"Les critiques à son égard sont très, très injustes", a déclaré Ousmane Dembélé au journal espagnol Marca cette semaine.

"Certaines personnes exagèrent leurs critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Elles ne devraient pas s'acharner sur lui. Qu'il lace ses chaussures ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non, c'est trop. C'est un être humain, après tout."

"En équipe de France, il est très bien avec nous, c’est un leader."

Le défenseur Lucas Hernandez a tenu des propos similaires, affirmant que Kylian Mbappé restait pleinement concentré malgré le bruit autour de lui.

"Quand on est Kylian Mbappé, tout le monde observe ce que l'on fait, sur le terrain et en dehors", a déclaré Lucas Hernandez.

"Il est à 100 % motivé pour la Coupe du monde. Il va faire taire toutes les critiques de cette saison."

La France fait partie des favoris pour remporter le trophée et Didier Deschamps entame son dernier tournoi à la tête de la sélection, offrant à Kylian Mbappé une occasion immédiate de ramener le débat sur ce qu'il fait de mieux.

S’il y a une scène sur laquelle Kylian Mbappé déçoit rarement, c’est bien la Coupe du monde, où la France affrontera également l’Irak et la Norvège dans le groupe I.

Il a marqué 12 fois en 14 matches de Coupe du monde, ce qui le place à seulement quatre buts du record historique de Miroslav Klose (16) et rappelle à quel point il peut rapidement faire taire ses détracteurs.

Un but supplémentaire le propulserait en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la France, aux côtés d'Olivier Giroud (57), aujourd'hui à la retraite.

(Rédigé par Julien Pretot ; version française Jérôme Terroy )