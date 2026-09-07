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Enfin un but dans ce « Classico de l’ennui »
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 21:40
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Enfin un but dans ce « Classico de l’ennui »

Enfin un but dans ce « Classico de l’ennui »

Cagliari 1-0 Lecce

But : Daniel Maldini (29e) pour les Rossoblù.

Quand beaucoup attendaient Inter-Naples ou Juventus-Milan pour cette troisième journée de Serie A, une toute autre affiche était attendue. Cagliari-Lecce, au premier abord, ne vend pas beaucoup de rêve. Et c’est exactement pour cela que la rencontre est appréciée.

MP pour SOFOOT.com

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