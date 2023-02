Énergie : moins d'un tiers des entreprises éligibles ont réclamé une aide

Un dispositif simple, mais peu utilisé. Les aides aux entreprises visant à compenser en partie la flambée des coûts de l'énergie engendrée par la guerre en Ukraine avaient été prolongées jusqu'en décembre 2023, selon un décret publié, le 17 décembre dernier, au Journal officiel. Depuis, seulement 30 % des entreprises concernées par ce dispositif ont fait une demande d'aide, selon le ministère de l'Économie, rapporte actu.fr . « Au total, nous estimons à 800 000 le nombre d'entreprises éligibles », précise le cabinet de Bruno Le Maire.

Les entreprises éligibles à ce dispositif de soutien - dont la prolongation et la simplification avaient été annoncées début décembre par le gouvernement - sont celles dont les dépenses en énergie ont été équivalentes à au moins 3 % de leur chiffre d'affaires en 2021 et dont la facture a grimpé de plus de 50 % par rapport à cette année-là. Le montant de l'aide et les plafonds qu'elle peut atteindre (relevés à 4, 50 et 150 millions d'euros) varient en fonction de la situation de l'entreprise. « Là où ça se complique, c'est quand les entreprises essaient de calculer le montant de l'aide auquel elles peuvent avoir droit », reconnaît-on à Bercy, selon Le Figaro . En effet, la complexité des dispositifs (bouclier tarifaire, plafonnement à 280 euros, amortisseur…) rebute les entreprises.

Des démarches simplifiées

Face aux faibles

