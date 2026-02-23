Endrick révèle que Mbappé et Camavinga l’ont convaincu de rejoindre l’OL

Toujours écouter ses aînés. Lors d’un entretien pour Téléfoot diffusé ce dimanche, où il a reçu son trophée de joueur du mois, Endrick a révélé les dessous de son arrivée à l’Olympique lyonnais cet hiver. Le jeune Brésilien aurait été conseillé par deux de ses coéquipiers français au Real Madrid : « Kylian (Mbappé) et Eduardo (Camavinga) m’ont dit que la Ligue 1 était un bon championnat et que c’était une ligue très agressive. Ils m’ont vraiment conseillé de rejoindre Lyon, car c’est une grande équipe. »

TM pour SOFOOT.com