 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Endrick fixe ses conditions pour trouver son prochain club
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 15:05

Endrick fixe ses conditions pour trouver son prochain club

Endrick fixe ses conditions pour trouver son prochain club

Objectif Coupe du monde.

Sur le départ du Real Madrid cet hiver, Endrick a fixé ses conditions sur le profil du club où il pourrait atterrir . Selon ESPN Brésil , son entourage a établi un cahier des charges très précis pour trouver le point de chute idéal du jeune attaquant brésilien.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roberto De Zerbi : « Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs »
    Roberto De Zerbi : « Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs »
    information fournie par So Foot 24.10.2025 16:03 

    L’Italien qui n’aime pas défendre Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a livré son analyse de la défaite frustrante à Lisbonne face au Sporting, notamment après l’expulsion. « Je m’attendais à cette question , a commencé l’entraîneur, revenant ... Lire la suite

  • Hakim Ziyech, le pari du Maroc
    Hakim Ziyech, le pari du Maroc
    information fournie par So Foot 24.10.2025 15:59 

    Trois ans après avoir emmené le Maroc en demi-finales du Mondial 2022, le magicien de l’Ajax rentre enfin au pays. Sans club depuis cet été, Hakim Ziyech s’est engagé avec le Wydad Casablanca pour tenter un dernier pari : rallumer la magie, dans un Maroc qui cherche ... Lire la suite

  • La championne Julia Simon médaille d'or aux mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse), le 18 février 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    La biathlète Julia Simon reconnaît des faits de vol à son procès
    information fournie par AFP 24.10.2025 15:51 

    Deux mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende ont été requis vendredi contre la championne de biathlon Julia Simon, qui a reconnu devant le tribunal d'Albertville (Savoie) la "totalité" des faits de vol et de fraude à la carte bancaire qui lui sont reprochés, ... Lire la suite

  • Luis Enrique assure ne pas privilégier la Ligue des champions à la Ligue 1
    Luis Enrique assure ne pas privilégier la Ligue des champions à la Ligue 1
    information fournie par So Foot 24.10.2025 15:36 

    Et si on le comprenait cette fois-ci ? Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse de Brest pour le compte de la 9 e journée de championnat. L’occasion pour les Parisiens de récupérer (provisoirement) la tête de la Ligue 1, laissée à l’Olympique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank