Endrick fixe ses conditions pour trouver son prochain club
Objectif Coupe du monde.
Sur le départ du Real Madrid cet hiver, Endrick a fixé ses conditions sur le profil du club où il pourrait atterrir . Selon ESPN Brésil , son entourage a établi un cahier des charges très précis pour trouver le point de chute idéal du jeune attaquant brésilien.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
