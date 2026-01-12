 Aller au contenu principal
Endrick déjà comme chez lui à l’OL après son premier but à Lille
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 10:05

Endrick déjà comme chez lui à l’OL après son premier but à Lille

Endrick déjà comme chez lui à l’OL après son premier but à Lille

Déjà comme un poisson dans l’eau. Pour ses grands débuts sous le maillot de l’OL, Endrick a inscrit le but de la victoire à Lille en seizièmes de finale de la Coupe de France . Des débuts rêvés pour la pépite brésilienne, qui n’a pas caché son bonheur d’avoir débarqué dans le Rhône cet hiver. « Je suis très heureux. C’était mon premier match, premier but. Le plus important, c’est cette victoire, de passer au prochain tour. On savait que ce serait un match difficile » , a-t-il confié à Bein Sports après la rencontre. Un succès qui permet aux Gones de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, dont le tirage au sort aura lieu ce mardi soir.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #CoupedeFrance 🎙️ Endrick est à notre micro après son premier but sous le maillot de l'Olympique Lyonnais ! pic.twitter.com/IDDbDshY4u…

