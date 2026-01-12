Le Qatar veut organiser le Mondial des clubs féminin 2028

Un tournoi féminin comme plan B pour le Qatar ? Selon le Guardian , le Qatar et la FIFA sont en discussions au sujet de l’organisation de la première Coupe du monde des clubs féminine en janvier 2028 .

Une hypothèse pour le moins surprenante, puisque l’équipe nationale féminine du Qatar n’a disputé aucun match officiel au cours des douze dernières années et n’apparaît donc pas au classement mondial de la FIFA.…

JE pour SOFOOT.com