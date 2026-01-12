 Aller au contenu principal
Le Qatar veut organiser le Mondial des clubs féminin 2028
12/01/2026 à 11:48

Le Qatar veut organiser le Mondial des clubs féminin 2028

Le Qatar veut organiser le Mondial des clubs féminin 2028

Un tournoi féminin comme plan B pour le Qatar ? Selon le Guardian , le Qatar et la FIFA sont en discussions au sujet de l’organisation de la première Coupe du monde des clubs féminine en janvier 2028 .

Une hypothèse pour le moins surprenante, puisque l’équipe nationale féminine du Qatar n’a disputé aucun match officiel au cours des douze dernières années et n’apparaît donc pas au classement mondial de la FIFA.…

1 commentaire

  • 12:18

    Juste pour pouvoir rincer l' oeil aux émirs.mais comme ils sont riches, la Fifa va la leur vendre. Honte à eux , dans un pays qui méprise les femmes.

A lire aussi

  • Par la rédaction de So Foot
    Par la rédaction de So Foot
    information fournie par So Foot 12.01.2026 13:02 

    Ce lundi, le foot français perd un de ses personnages les plus truculents, un homme plein d'histoires, mais aussi un vrai bon coach. Alors à Rolland, le foot français reconnaissant. ♦ Zinédine Zidane à Bordeaux. ♦ Des avis bien tranchés chez les chauffeurs taxi.… ... Lire la suite

  • Rolland Courbis : toutes ces histoires ont une fin
    Rolland Courbis : toutes ces histoires ont une fin
    information fournie par So Foot 12.01.2026 12:59 

    Joueur, entraîneur puis consultant pareil à aucun autre, Rolland Courbis s'en est allé ce lundi à l'âge de 72 ans. Quelques jours après Jean-Louis Gasset, le football français perd une nouvelle figure emblématique. La caisse noire du RC Toulon, ses deux passages ... Lire la suite

  • Et Rolland Courbis créa le surnom Zizou
    Et Rolland Courbis créa le surnom Zizou
    information fournie par So Foot 12.01.2026 12:22 

    Il aurait pu se faire appeler « Yaz » ou « Zid », mais Rolland Courbis est passé par là. Le surnom de Zizou, c’est à l’entraîneur décédé ce lundi à l’âge de 72 ans que le monde du foot le doit. C’est une anecdote qu’il aimait placer dès qu’il le pouvait, il avait ... Lire la suite

  • Didier Deschamps rend hommage à Rolland Courbis : « Un vrai passionné »
    Didier Deschamps rend hommage à Rolland Courbis : « Un vrai passionné »
    information fournie par So Foot 12.01.2026 12:21 

    D’une légende marseillaise à une autre. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a rendu hommage ce lundi à Rolland Courbis, ancien joueur, entraîneur et consultant, disparu à l’âge de 72 ans. « Avec la disparition de Rolland Courbis, le football ... Lire la suite

