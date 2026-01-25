 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Encore une soirée de folie pour Wrexham, sur la pelouse de QPR
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 01:50

Encore une soirée de folie pour Wrexham, sur la pelouse de QPR

Encore une soirée de folie pour Wrexham, sur la pelouse de QPR

Le Championship est une dimension parallèle dans laquelle à peu près tout peut se passer. On en a encore eu la preuve, samedi soir, lors d’une rencontre à Londres entre QPR et Wrexham qui aurait dû, dans un monde normal, accoucher d’une victoire des locaux, qui menaient encore à la 90 e +3.

Problème : quelques minutes auparavant, les coéquipiers de Karamoko Dembélé avaient été réduits à dix. La fin de match a donc été intense, les visiteurs ont tout donné, et vous devinez la suite : égalisation de Josh Windass à la troisième minute de temps additionnel, puis gros banger d’Oliver Rathbone à la 90 e +5, pour dégoûter Loftus Road ( 2-3, score final ) et envoyer le commentateur du club au septième ciel.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le grimpeur américain Alex Honnold après avoir grimpé la tour Taipei 101 le 25 janvier 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )
    Le grimpeur Alex Honnold dompte le gratte-ciel le plus haut de Taïwan
    information fournie par AFP 25.01.2026 10:16 

    L'Américain Alex Honnold, adepte des ascensions de l'extrême, a grimpé dimanche au sommet du Taipei 101, le gratte-ciel le plus haut de Taïwan et l'un des plus grands du monde, sans dispositif de sécurité, sous les yeux de centaines de curieux. Le sportif de 40 ... Lire la suite

  • L'équipage de Sodebo pendant la préparation pour le Trophée Jules Verne, photographié le 22 novembre. De gauche àdroite Thomas Coville, Frederic Denis, Nicolas Troussel,Guillaume Pirouelle (C), Benjamin Schwartz, Leonard Legrand et Pierre Leboucher (R) ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )
    Trophée Jules Verne: Coville et les siens s'offrent le record absolu autour du monde
    information fournie par AFP 25.01.2026 08:42 

    Infatigable et pugnace, Thomas Coville (Sodebo) a bouclé dimanche matin son dixième tour du monde à la voile en 40 jours 10 heures et 45 minutes avec son courageux équipage de six marins, nouveau record absolu à la clef. Parti le 15 décembre au large d'Ouessant, ... Lire la suite

  • Lors de chaque mode, le patinage à roulettes repart avec force. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Comment expliquer l’éternel retour du roller
    information fournie par The Conversation 25.01.2026 08:30 

    Accessoires de spectacle dès le XVIIᵉ siècle, les patins à roulettes ont vu le jour en Europe, dans l'ombre du patinage sur glace. Aux grandes modes aristocratiques et mondaines à l'aube du XXᵉ siècle, ont succédé de multiples périodes d'engouements, aux formes ... Lire la suite

  • Mais qui es-tu vraiment, Trinity Rodman ?
    Mais qui es-tu vraiment, Trinity Rodman ?
    information fournie par So Foot 25.01.2026 01:58 

    Désormais footballeuse la mieux payée au monde, l’Américaine Trinity Rodman (23 ans, Washington Spirit) a déjà le profil d’une attaquante qui va marquer son époque sur et en dehors des terrains. Au point de devenir une icône de son sport ? À l’instar de plusieurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank