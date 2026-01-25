Encore une soirée de folie pour Wrexham, sur la pelouse de QPR

Le Championship est une dimension parallèle dans laquelle à peu près tout peut se passer. On en a encore eu la preuve, samedi soir, lors d’une rencontre à Londres entre QPR et Wrexham qui aurait dû, dans un monde normal, accoucher d’une victoire des locaux, qui menaient encore à la 90 e +3.

Problème : quelques minutes auparavant, les coéquipiers de Karamoko Dembélé avaient été réduits à dix. La fin de match a donc été intense, les visiteurs ont tout donné, et vous devinez la suite : égalisation de Josh Windass à la troisième minute de temps additionnel, puis gros banger d’Oliver Rathbone à la 90 e +5, pour dégoûter Loftus Road ( 2-3, score final ) et envoyer le commentateur du club au septième ciel.…

JB pour SOFOOT.com