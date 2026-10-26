Encore une rechute pour Ansu Fati

À chaque fois, on croit que l’ancienne pépite de la Masia en a fini avec ses problèmes physiques. Après avoir lancé sa saison en Ligue Europa Conférence avec un pion contre le CSKA Sofia et un lors de la grosse victoire contre Freiburg, on se dit qu’il est relancé. Mais le chemin est toujours semé d’embûches. Aligné dimanche pour enchaîner contre le LOSC (1-1), Ansu Fati s’est vu obligé de sortir dès le premier quart d’heure.

Génie de cristal

L’Espagnol se sentait de continuer, mais son remplacement par Mathys Detourbet s’est opéré pour éviter une blessure plus importante. Peut-être que le staff de Filipe Luis avait vu juste car l’addition est déjà salée. Selon les informations de Nice-Matin , les examens médicaux ont révélé que l’ailier souffrait une d’une lésion aux ischios, le mettant sur la touche pour une durée de six semaines. …

MP pour SOFOOT.com