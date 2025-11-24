Encore un record pour le Bayern
I’m on top of the world eh!
Le Bayern Munich vient de passer sa 43 e journée consécutive dans le fauteuil de leader. Quarante-trois. Presque une saison et demie à faire coucou au reste du pays depuis le sommet, le sourire un peu insolent de celui qui sait qu’il ne rendra pas les clefs de la suite présidentielle de sitôt.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer