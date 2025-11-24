 Aller au contenu principal
Encore un record pour le Bayern
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 15:21

Encore un record pour le Bayern

Encore un record pour le Bayern

I’m on top of the world eh!

Le Bayern Munich vient de passer sa 43 e journée consécutive dans le fauteuil de leader. Quarante-trois. Presque une saison et demie à faire coucou au reste du pays depuis le sommet, le sourire un peu insolent de celui qui sait qu’il ne rendra pas les clefs de la suite présidentielle de sitôt.…

MH pour SOFOOT.com

  • Attention : ces scores sur TikTok sont tout simplement faux
    Attention : ces scores sur TikTok sont tout simplement faux
    information fournie par So Foot 24.11.2025 15:53 

    Un monde parallèle. 19-0 pour le dernier France-Brésil, 1-0 pour l’OM contre le Sporting CP en Ligue des champions, une victoire de l’Ukraine 4-1 face à l’équipe de France… Voilà de quoi faire vriller n’importe quel consommateur assidu de football.… CM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Il quitte l'Arabie saoudite après trois mois sur place
    Il quitte l'Arabie saoudite après trois mois sur place
    information fournie par So Foot 24.11.2025 15:13 

    Paweł, pas pris. À 30 ans, Paweł Dawidowicz a voulu changer d’air. Après sept saisons au Hellas, le défenseur central polonais a tenté une nouvelle expérience, en rejoignant comme beaucoup l’Arabie saoudite. Recruté par Al Hazem, actuel douzième de Saudi Pro League, ... Lire la suite

  • À Lens, travailler mieux pour gagner plus
    À Lens, travailler mieux pour gagner plus
    information fournie par So Foot 24.11.2025 13:06 

    Auteur d'un début de saison remarquable, le RC Lens a surmonté une période difficile avant de se révéler être l'une des belles surprises de cet exercice 2025-2026. La réussite de l'équipe de Pierre Sage est tout sauf du hasard. La chenille sang et or ne semble ... Lire la suite

  • De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise
    De très mauvaises nouvelles pour la défense marseillaise
    information fournie par So Foot 24.11.2025 13:04 

    Deux pour le prix d’un. À la veille d’un choc européen crucial face à Newcastle, l ’OM encaisse un sérieux coup dur. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé le forfait de Nayef Aguerd, pilier de la défense marseillaise : « Nayef Aguerd n’est pas disponible ... Lire la suite

