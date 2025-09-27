Encore un entraîneur licencié en Premier League

Pas toujours facile de bien réussir son début de saison, et de passer le mois de septembre.

En raison notamment d’une entame d’exercice catastrophique, avec une seule victoire et quatre défaites en cinq journées de Premier League, West Ham a décidé de licencier son coach . Présent sur le banc des Hammers depuis janvier 2025, Graham Potter n’aura donc tenu que quelques mois et va devoir trouver un nouveau point de chute.…

FC pour SOFOOT.com