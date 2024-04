Encore raté : le déficit sera supérieur à 5 % en 2024

Le déficit de la France en 2024 devrait s'établir à – 5,1 % du PIB, a fait savoir Bercy, ce mercredi. C'est 0,7 point de plus que la stratégie initiale de l'exécutif, qui espérait faire descendre le déficit à – 4,4 % en 2024. L'annonce, mardi 26 mars, que le déficit public s'élevait à – 5,5 % du PIB en 2023 avait déjà provoqué une crise politique dans la macronie.

Malgré les mises en garde des économistes sur la faisabilité de son projet, Bercy reste sur sa ligne : le déficit passera sous la barre des 3 % et s'établira même à 2,9 % du PIB en 2027, à en croire les prévisions du ministère de l'Économie. Pour ce faire, l'exécutif table sur une baisse du déficit à – 4,1 % en 2025, puis à – 3,6 % en 2026. « C'est une trajectoire qui est ambitieuse sur la maîtrise de la dépense publique », a reconnu Bercy lors d'un point presse. « Mais, objectivement, cela reste dans le champ de ce qui peut se faire », assure le ministère.

Les prévisions de croissance, de leur côté, sont optimistes : 1 % en 2024, puis 1,4 % en 2025, 1,7 % en 2026 et 1,8 % en 2027. « On voit aujourd'hui les premiers signes de reprise de la croissance, ils sont encore faibles mais on le voit sur les taux de crédit immobiliers qui baissent, […] le reflux de l'inflation extrêmement marqué,