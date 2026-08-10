Encore les croisés pour une pépite du Barça

Décidément, les talents des Blaugranas et l’infirmerie…

Arrivé en Catalogne pour une bouchée de pain, on trouvait que Roony Bardghji montrait de belles choses en sortie de banc. Chouchouté par Hansi Flick, il était souvent présent pour apporter de la percussion et des dribbles sur son côte droit, quand il fallait faire souffler Raphinha ou Lamine Yamal. Des performances plus qu’honorables pour ce petit gars de vingt ans, longtemps vendu comme le messie par Football Manager. Mais en mai 2024, le petit prodige se fait les croisés, quelques mois après avoir offert une victoire historique à Copenhague contre Manchester United. Il lui faudra onze mois pour retrouver les terrains.…

MP pour SOFOOT.com