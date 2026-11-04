Encore des affiches de Ligue 1 décalées
On commence à avoir l’habitude. La LFP annonce via un communiqué le décalage des rencontres de la dixième journée de Ligue 1 opposant l’AJ Auxerre au Paris FC et le PSG à Troyes, prévues samedi. En cause : une demande de la préfecture de l’Yonne .
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AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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