En Turquie, ce club compte -35 points après avoir mis fin à un an et demi de défaites
Un (très) léger handicap.
On avait laissé le Yeni Malatyaspor en mai dernier, alors qu’il avait terminé sa saison avec 38 défaites en 38 rencontres en seconde division turque. Embourbé dans des gros problèmes financiers, le club de Malatya avait été sanctionné d’un retrait de 21 points, avant de logiquement être relégué en troisième division .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
