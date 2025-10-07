 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Turquie, ce club compte -35 points après avoir mis fin à un an et demi de défaites
information fournie par So Foot 07/10/2025 à 12:05

En Turquie, ce club compte -35 points après avoir mis fin à un an et demi de défaites

En Turquie, ce club compte -35 points après avoir mis fin à un an et demi de défaites

Un (très) léger handicap.

On avait laissé le Yeni Malatyaspor en mai dernier, alors qu’il avait terminé sa saison avec 38 défaites en 38 rencontres en seconde division turque. Embourbé dans des gros problèmes financiers, le club de Malatya avait été sanctionné d’un retrait de 21 points, avant de logiquement être relégué en troisième division .…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pour booster son cerveau, quelles activités physiques privilégier après 60 ans ?
    Pour booster son cerveau, quelles activités physiques privilégier après 60 ans ?
    information fournie par The Conversation 07.10.2025 12:00 

    Combiner des activités d'endurance à du renforcement musculaire, pratiquer des sports collectifs mais aussi s'adonner à des jeux vidéo interactifs qui font bouger… voici quelques pistes pour aider à booster son cerveau et ses capacités cognitives après 60 ans. ... Lire la suite

  • Le football anglais lance une grande campagne de prévention du suicide
    Le football anglais lance une grande campagne de prévention du suicide
    information fournie par So Foot 07.10.2025 11:53 

    Vous n’êtes pas seul. Toutes les 90 minutes au Royaume-Uni, soit pile le temps d’un match, une personne se donne la mort. Ce constat glaçant, la Premier League a décidé de ne plus l’ignorer et agit depuis plusieurs années déjà. Récemment, une nouvelle campagne ... Lire la suite

  • Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière
    Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière
    information fournie par So Foot 07.10.2025 11:45 

    À peine de retour à Munich, il a retrouvé ses automatismes. Alors qu’il avait quitté le Bayern Munich cet été pour rejoindre la ferveur turque du côté de Galatasaray, Leroy Sané a effectué son retour en Bavière ce dimanche. Au programme, l’Oktoberfest, la traditionnelle ... Lire la suite

  • Un joueur de League One a utilisé Chat GPT pour négocier son contrat
    Un joueur de League One a utilisé Chat GPT pour négocier son contrat
    information fournie par So Foot 07.10.2025 11:20 

    L’agent le plus rentable ? On le sait, l’IA est de plus en plus présente dans la société, s’améliore, et beaucoup d’organismes y font appel, même le Real Madrid . Elle est capable d’écrire des articles sur le foot, même si la qualité encore laisse à désirer. Mais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank