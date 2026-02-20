 Aller au contenu principal
En Suisse, l’argent ne fait pas Thoune
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 19:43

Tout juste promu en première division suisse, le FC Thoune peut rêver d’un exploit. Avec douze points d’avance sur le deuxième à 13 matchs de la fin, le club suisse pourrait soulever le trophée et, pourquoi pas, viser une qualification en Ligue des champions l’année prochaine. Il se passe quoi, au bord du lac ?

Il était une fois, dans les montagnes suisses au sud de Berne, un petit village en bord de lac que personne ne connaissait. À force d’un travail acharné et malin, ses habitants l’ont fait connaître jusqu’à faire de l’ombre aux grandes villes du pays. Ce conte, il est réel. Encore en deuxième division l’année passée, le FC Thoune est aujourd’hui leader de Super League. Les Rouge et Blanc comptent 12 points d’avance sur le premier poursuivant et même si, après la phase classique, il restera cinq matchs de play-off entre les six premiers, rêver reste permis.

En bout de chaîne du 4-4-2 de Mauro Lustrinelli se trouve le Français et international martiniquais Brighton Labeau, arrivé depuis Guingamp cet été. Le natif d’Aubervilliers, passé par les équipes de jeunes de l’AS Monaco avec Kylian Mbappé, le Rapid Bucarest ou encore l’Union saint-gilloise en Belgique, se plaît bien en Suisse. La french connection , son trio avec Christopher Ibayi et Kastriot Imeri, met l’ambiance dans le vestiaire helvétique. « On rajoute cette petite touche d’amusement à la française. Les Suisses savent aussi s’amuser mais voilà… », charrie-t-il.…

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com

