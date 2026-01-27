En route vers Lyon, sept supporters du PAOK décèdent dans un accident

Sept supporters du PAOK Salonique ont trouvé la mort dans un grave accident de la route en Roumanie, alors qu’ils se rendaient à Lyon pour assister au match de Ligue Europa face à l’Olympique lyonnais selon le média grec Sport24. Le drame s’est produit sur un axe routier de l’ouest du pays, lorsqu’un minibus transportant des fans grecs est entré en collision avec un poids lourd. Le bilan provisoire fait état de sept morts et de plusieurs blessés, pris en charge par les secours locaux.

2 800 supporters attendus au Groupama Stadium

Pour cette rencontre européenne, environ 2 800 supporters du PAOK étaient attendus au Groupama Stadium . Une enquête a été ouverte par les autorités roumaines afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Ce drame, survenu en marge du match, vient rappeler les risques liés aux longs déplacements effectués par de nombreux supporters à travers l’Europe pour suivre leur équipe.…

MH pour SOFOOT.com