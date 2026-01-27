Nouvelle victoire judiciaire pour la LFP face à Bein Sports
Une bataille après l’autre. Après sa victoire contre Canal+ et Bein Sports au sujet du contrat signé avec Amazon en 2021, la LFP vient d’enregistrer un nouveau succès judiciaire face aux diffuseurs.
Comme le rapporte L’Équipe , le Tribunal des affaires économiques de Paris a demandé ce mardi à Bein Sports de payer tous les droits de diffusion pour son affiche du samedi après-midi, soit plus de 14 millions d’euros. …
CMF pour SOFOOT.com
