Nouvelle victoire judiciaire pour la LFP face à Bein Sports
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 17:51

Une bataille après l’autre. Après sa victoire contre Canal+ et Bein Sports au sujet du contrat signé avec Amazon en 2021, la LFP vient d’enregistrer un nouveau succès judiciaire face aux diffuseurs.

Comme le rapporte L’Équipe , le Tribunal des affaires économiques de Paris a demandé ce mardi à Bein Sports de payer tous les droits de diffusion pour son affiche du samedi après-midi, soit plus de 14 millions d’euros.

