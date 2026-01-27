Les avocats marocains se cabrent face aux accusations de la fédération sénégalaise

Non, les avocats marocains n’ont pas une équipe de foot. Après des déclarations polémiques du président de la Fédération sénégalaise de football, accusant brièvement le Maroc de contrôler les instances du football africain, le Club des Avocats au Maroc (CAM) a dégainé un communiqué au ton nettement plus tranchant. L’organisation y dénonce des propos qui dépassent largement le cadre du débat sportif et évoque une atteinte directe à l’intégrité des institutions continentales.

MH pour SOFOOT.com