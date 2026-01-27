Presnel Kimpembe se confie sur sa période difficile au PSG et sur sa nouvelle vie

Conjugué au Presko parfait. Après deux ans loin des pelouses en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe rejoue enfin . C’est au Qatar SC, à Doha, que le champion du monde 2018 s’épanouit désormais. Mais dans un entretien accordé à L’Équipe , le Titi parisien est revenu sur son amour pour le club de la capitale .

« Ça fait bizarre, parce que même quand je parle à des amis ou à des anciens coéquipiers, je leur dis « on » en parlant du PSG , avoue l’international français. Je m’inclus toujours dans le truc, parce que mon cœur, il est parisien. Mais c’est vrai que le premier transfert de ma vie, dans un nouveau club, un nouveau pays, une nouvelle ville, ça change pas mal de choses.» Comme quoi, on n’oublie jamais vraiment son premier amour, même si on est heureux.…

