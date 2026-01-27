 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Presnel Kimpembe se confie sur sa période difficile au PSG et sur sa nouvelle vie
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 17:30

Presnel Kimpembe se confie sur sa période difficile au PSG et sur sa nouvelle vie

Presnel Kimpembe se confie sur sa période difficile au PSG et sur sa nouvelle vie

Conjugué au Presko parfait. Après deux ans loin des pelouses en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe rejoue enfin . C’est au Qatar SC, à Doha, que le champion du monde 2018 s’épanouit désormais. Mais dans un entretien accordé à L’Équipe , le Titi parisien est revenu sur son amour pour le club de la capitale .

« Ça fait bizarre, parce que même quand je parle à des amis ou à des anciens coéquipiers, je leur dis « on » en parlant du PSG , avoue l’international français. Je m’inclus toujours dans le truc, parce que mon cœur, il est parisien. Mais c’est vrai que le premier transfert de ma vie, dans un nouveau club, un nouveau pays, une nouvelle ville, ça change pas mal de choses.» Comme quoi, on n’oublie jamais vraiment son premier amour, même si on est heureux.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nouvelle victoire judiciaire pour la LFP face à Bein Sports
    Nouvelle victoire judiciaire pour la LFP face à Bein Sports
    information fournie par So Foot 27.01.2026 17:51 

    Une bataille après l’autre. Après sa victoire contre Canal+ et Bein Sports au sujet du contrat signé avec Amazon en 2021, la LFP vient d’enregistrer un nouveau succès judiciaire face aux diffuseurs. Comme le rapporte L’Équipe , le Tribunal des affaires économiques ... Lire la suite

  • Les avocats marocains se cabrent face aux accusations de la fédération sénégalaise
    Les avocats marocains se cabrent face aux accusations de la fédération sénégalaise
    information fournie par So Foot 27.01.2026 17:44 

    Non, les avocats marocains n’ont pas une équipe de foot. Après des déclarations polémiques du président de la Fédération sénégalaise de football, accusant brièvement le Maroc de contrôler les instances du football africain, le Club des Avocats au Maroc (CAM) a ... Lire la suite

  • Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros ( AFP / Hector RETAMAL )
    La famille Pinault vend ses actions Puma au groupe chinois Anta Sports
    information fournie par AFP 27.01.2026 17:31 

    Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong diffusé mardi. Afin d'étendre sa présence ... Lire la suite

  • Bournemouth a trouvé le successeur d’Antoine Semenyo
    Bournemouth a trouvé le successeur d’Antoine Semenyo
    information fournie par So Foot 27.01.2026 17:15 

    Un mercato agité de l’autre côté de la Manche. Ce mardi, l’AFC Bournemouth a annoncé l a signature de l’attaquant polyvalent Rayan . Le Brésilien s’est engagé pour cinq ans et demi chez les Cherries pour la somme de 35 millions d’euros selon la BBC. Bringing the ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank