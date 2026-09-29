En quête de rachat, Gianni Infantino veut rincer les fédérations

Un Gianni généreux. Dans son objectif de réélection à la tête de la FIFA, Gianni Infantino tente le tout pour le tout pour renverser la vapeur. Après avoir envoyé une lettre il y a quelques jours aux fédés pour ouvrir une consultation, il voudrait cette fois-ci redonner de l’argent . C’est ce que révèle The Athletic ce lundi soir. Le président de la FIFA aurait ainsi envoyé une lettre aux six présidents des confédérations, pour expliquer cette envie pressante de redistribution.

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LP pour SOFOOT.com