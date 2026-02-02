 Aller au contenu principal
En plein litige, la fédération sud-coréenne ouvre les négociations avec ses joueuses
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 10:03

Et si la sélection féminine de Corée du Sud zappait tout simplement la Coupe d’Asie 2026 ? C’est en tout cas la menace qui plane sur la compétition depuis plusieurs semaines. En cause, des conditions jugées indignes, discriminatoires et très loin de celles offertes à leurs homologues masculins.

Ce lundi, la fédération de football sud-coréenne a indiqué être entrée en négociations avec sa sélection féminine pour mettre fin à ce conflit. « Nous poursuivons les discussions avec les joueuses pour résoudre ce problème et prévoyons de respecter notre calendrier d’entraînement » , a déclaré lundi une responsable de la fédération (KFA) à l’AFP. L’équipe sera convoquée à la mi-février pour un stage de préparation avant la Coupe d’Asie, qui se tiendra du 1 er au 21 mars en Australie.…

CM pour SOFOOT.com

