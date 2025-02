En National, Le Mans et Boulogne mettent la pression sur Nancy

Quelle soirée.

23 buts en neuf matchs, un seul 0-0 (merci Valenciennes et Versailles) dans un week-end où seul Châteauroux n’a pas joué, ce vendredi soir de National a offert du beau spectacle et surtout permis de clarifier les positions, à l’approche du sprint final. Pour jouer les montée, alors que Concarneau et Valenciennes ont couru en tête en début de saison, ce sont Boulogne, Le Mans et Orléans qui auront la chance de lutter jusqu’au bout.…

UL pour SOFOOT.com