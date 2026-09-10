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En MLS, Griezmann s’offre un doublé et la victoire à Orlando
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 09:22
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En MLS, Griezmann s’offre un doublé et la victoire à Orlando

En MLS, Griezmann s’offre un doublé et la victoire à Orlando

Heureusement qu’il est là pour rattraper les boulettes des autres. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi, Orlando City a eu fort à faire sur la pelouse d’Atlanta. Menés dès la 7 e minute après un CSC de Denis Brekalo, les Floridiens sont parvenus à inverser la tendance grâce à leur maître à jouer Antoine Griezmann, pour finalement s’imposer (2-3) face à une équipe qu’ils n’avaient plus battue depuis trois ans.

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