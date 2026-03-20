En live sur Twitch, Nuno Mendes raconte qu'il fait peur

Il ne joue pas au Nuno ? En live sur sa chaîne Twitch , Nuno Mendes a montré qu’il savait aussi bien jouer au foot qu’aux jeux vidéos. Devant des jeux de guerre, le latéral geek du PSG a chambré un coéquipier parisien, devant une partie du jeu vidéo Black Ops 7. « Je joue avec Beraldo, parfois Renato. Bradley [Barcola] ne veut pas, il a peur de moi alors que je lui dis tous les jours de venir faire une partie , a raconté le Portugais, avant de disserter sur artistes préférés : Booba, Ninho, Franglish, il y a aussi Rsko dans ma playlist. » Il a aussi promis qu’il allait passer le bonjour à Vitinha.

PTDRRR un viewer de Nuno Mendes lui demande de passer le "salam" à Vitinha et il va sûrement le faire 😅🤣 pic.twitter.com/mp53dbZpbB…

UL pour SOFOOT.com