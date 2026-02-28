En Ligue 2, ni le Red Star, ni Le Mans, ni Rodez ni Guingamp ne grapillent des places

Red Star 0-0 Le Mans

Le 5 ème contre le 4 ème , du soleil à Paris, un stade Bauer agréable, une deuxième place à aller choper pour les deux équipes, la première de Théo Magnin… Ce Red-Star-Le Mans avait des choses à montrer sur le papier. Mais la montagne a accouché d’une souris, puisque ni l’un ni l’autre n’a pris de gros risques pour aller chercher la victoire. Le match se conclut sur un 0-0, comme à l’aller.

Tout aurait pu changer en début de seconde période, quand Isaac Cossier est allé se faire réprimander par Grégory Poirier, coach du Red Star, après un tacle un peu trop véhément. Patrick Videira a alors sorti son défenseur, qui aurait pu observer la belle frappe de Hacène Benali en fin de match (88 e ). Le Red Star n’a pris que six points lors de ses six derniers matchs, et reste cinquième.…

UL pour SOFOOT.com