information fournie par So Foot • 28/02/2025 à 21:59

En Ligue 2, le Paris FC met la pression sur Lorient après un match fou, Caen peut y croire

Encore dix journées, attention…

En Ligue 2, le sprint final débarque, et avec lui le suspens. Pour la montée déjà : le Paris FC revient à hauteur de Lorient. Dunkerque et Metz, qui n’ont pas joué ce soir, ne traînent pas loin derrière. Pour la descente, Clermont, Martigues et Caen devront se battre jusqu’au bout.…

UL pour SOFOOT.com