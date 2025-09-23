 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea
23/09/2025

Promenades de santé.

En Angleterre, les seizièmes de finale de League Cup n’ont pas été très surprenants. Chelsea s’est fait peur jusqu’à la mi-temps, mais n’a eu besoin que de deux minutes pour s’imposer à Lincoln (2-1). Juste après l’égalisation du jeune Tyrique George, la 10283 e recrue des Blues, Facundo Buonanotte a marqué son premier but avec les Londoniens. Bonne nouvelle pour eux : ils peuvent jouer sur tous les tableaux cette saison.…

