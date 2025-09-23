En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea
Promenades de santé.
En Angleterre, les seizièmes de finale de League Cup n’ont pas été très surprenants. Chelsea s’est fait peur jusqu’à la mi-temps, mais n’a eu besoin que de deux minutes pour s’imposer à Lincoln (2-1). Juste après l’égalisation du jeune Tyrique George, la 10283 e recrue des Blues, Facundo Buonanotte a marqué son premier but avec les Londoniens. Bonne nouvelle pour eux : ils peuvent jouer sur tous les tableaux cette saison.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
