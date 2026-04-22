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GE Vernova s'envole en Bourse après des résultats dopés par les centres de données
information fournie par Boursorama avec AFP 22/04/2026 à 16:01

Le groupe américain GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités liées à l'énergie du conglomérat General Electric, s'envolait en Bourse mercredi après avoir publié des résultats pour le premier trimestre dopés par la demande liée aux centres de données.

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

A l'ouverture de Wall Street, le titre bondissait de plus de 13%.

L'entreprise a fait part, dans un communiqué, d'un bond de 71% à données comparables de ses commandes qui ont atteint 18,3 milliards de dollars entre janvier et mars et le carnet de commandes a gonflé de 13 milliards de dollars par rapport à fin 2025.

Si toutes ses branches ont vu leur activité augmenter, "le segment électrification a engrangé 2,4 milliards de dollars de commandes d'équipements pour alimenter des centres de données, plus que sur l'ensemble de l'année dernière", a noté Scott Strazik, patron de GE Vernova, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 16% à 9,3 milliards de dollars, marqué par un une "forte croissance dans l'électrification et l'énergie" qui a été partiellement compensée par une contreperformance dans l'éolien.

Le groupe a ainsi reçu pour 7,1 milliards de dollars de commandes dans l'électrification (+111%), avec une forte demande en équipements pour réseaux électriques.

La branche énergie a vu ses commandes bondir de 60% à 10 milliards de dollars et son chiffre d'affaires ressort à 5 milliards (+12%), surtout grâce aux équipements dans le gaz.

Si les commandes dans l'éolien ont bondi de 87% à 1,2 milliard, c'est surtout à cause d'un effet de comparaison favorable par rapport au premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires a, lui, fondu de 23% à 1,4 milliard "du fait de la mollesse des commandes au premier semestre 2025".

Cette branche a été affectée par les droits de douane imposés par les Etats-Unis depuis un an et par des pertes dans l'éolien en mer.

En conséquence de ces bonnes performances, le flux de trésorerie a atteint 4,8 milliards de dollars sur le trimestre, soit davantage que sur l'ensemble de l'exercice 2025, a relevé le groupe.

Et il a relevé ses prévisions annuelles: le chiffre d'affaires est attendu dans une fourchette de 44,5 à 45,5 milliards (44 à 45 milliards auparavant) et son flux de trésorerie devrait se situer entre 6,5 et 7,5 milliards (5 à 5,5 milliards auparavant).

Résultats d'entreprise

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