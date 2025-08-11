 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En instance de départ, Rosario refuse de jouer le match retour contre Benfica
11/08/2025

En instance de départ, Rosario refuse de jouer le match retour contre Benfica

En instance de départ, Rosario refuse de jouer le match retour contre Benfica

Il a dit non.

À Lisbonne, Franck Haise va devoir bricoler. Battu 2-0 à l’aller par Benfica et privé de Morgan Sanson, blessé, le coach niçois a vu Pablo Rosario, en partance pour Porto depuis plusieurs semaines, refuser de jouer le match retour . « Pablo Rosario est en instance de départ et ne souhaite pas participer au match. Je savais déjà qu’au match aller il n’avait pas une volonté forte de prendre de risques dans une période de mercato » , a lâché l’entraîneur de l’OGC Nice, visiblement irrité, en conférence de presse.…

TA pour SOFOOT.com


L'offre BoursoBank