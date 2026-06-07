"En France, le suprémacisme est porté par le RN", accuse Mélenchon pendant son premier meeting de campagne

Plusieurs milliers de personnes réunies devant la Basilique de Saint-Denis, près de Paris, pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Jean-Luc Mélenchon a attaqué dimanche le Rassemblement national lors de son premier meeting de campagne à Saint-Denis, accusant ce parti de promouvoir un "suprémacisme" visant à diviser les peuples "en ethnie et en religion".

"Dans ce chaos naissant, un nouveau projet politique germe, dans les guerres du Moyen-Orient et du trumpisme: voici ce qu'il faut appeler le suprémacisme, c'est-à-dire une volonté de hiérarchisation humaine pour dominer les peuples en les divisant en ethnie et en religion (...). En France, le suprémacisme est porté par le RN", a estimé le candidat LFI à la présidentielle.

Face au concept de "Nouvelle France" décliné par M. Mélenchon, "on a vu s'enflammer les obsédés de la race, qui, projetant sur nous leurs névroses communautaristes, se sont emportés à nous montrer du doigt", a-t-il regretté.

"Ainsi M. Bardella, bon trumpiste, veut même supprimer le droit du sol de naissance", a-t-il dit en évoquant le président du Rassemblement national.

Ce serait un "crime anti-national", a dit Jean-Luc Mélenchon. "Né en France, Français!"

"On ne veut pas l'oublier car nous en sommes tellement heureux, un Français sur trois est, selon la formule de Bally, un héritier de l'immigration", a-t-il dit, faisant référence au nouveau maire insoumis de Saint-Denis Bally Bagayoko qui s'était exprimé avant lui.

"Nous ne renierons pas, mesdames et messieurs les fachos, les sacrifices et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir", a-t-il repris. "On est chez nous!", a-t-il lancé, une formule aussi scandée par la foule.

"Nous croyons à l'intelligence de la France, nous croyons que notre pays n'est pas raciste, notre pays n'est pas fasciste", a ajouté le candidat devant plusieurs milliers de personnes massées face à la Basilique de Saint-Denis.