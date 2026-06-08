En fin de contrat, Raúl Jiménez quitte Fulham

C’est le grand déménagement à Fulham. Le club londonien a annoncé ce lundi le départ de quatorze joueurs en fin de contrat à l’issue de cette saison . Au milieu d’une masse de jeunes joueurs pour la plupart venant du centre de formation et n’ayant jamais joué la moindre minute en Premier League, apparaît le nom de l’international mexicain Raúl Jiménez . « Raúl Jiménez a joué un rôle essentiel au cours de ses trois années passées à Fulham, inscrivant 31 buts » , a simplement mentionné le club sur son site internet.

An update on player contracts following the 2025/26 season. ℹ️ pic.twitter.com/SKSJGdYdHj…

OC pour SOFOOT.com